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Еще одна группа контрактников отправилась из Удмуртии для военной подготовки

Сегодня, 26 апреля, из Удмуртии отправилась еще одна группа военнослужащих для прохождения подготовки и дальнейшей службы. Как сообщает пресс-служба главы и правительства региона, служить по контракту могут мужчины в возрасте от 18 до 60 лет, которые пройдут медосмотр и собеседование с психологом.

Напомним, прежде военнослужащие из Удмуртии отправились в воинские части 20 апреля. В числе отправившихся были те, кто в армии занимал позиции стрелков на машинах БМП и связистов, а также водители и плотники.

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