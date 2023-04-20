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Еще одна группа жителей Удмуртии отправилась в военные части для заключения контракта

В Удмуртии в военные части для заключения контракта отправилась еще одна группа мужчин, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Военнослужащие прошли медицинское обследование.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберт Кононов, в основном для службы по контракту идут мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, однако есть и мужчины старше. «Когда формируем партию, смотрим на профессию, кем служили в армии. В этот раз у нас есть парни, которые в армии были стрелками на машине БМП, связистами, есть водители, плотники»,— сообщил Альберт Кононов.

Отмечается, что в пункт отбора обращаются и женщины, в основном имеющие медицинское образование. При наличии вакантных должностей они также отправляются для оформления контракта.

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