Еще одна группа жителей Удмуртии отправилась в военные части для заключения контракта

В Удмуртии в военные части для заключения контракта отправилась еще одна группа мужчин, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Военнослужащие прошли медицинское обследование.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Как рассказал начальник Пункта отбора на военную службу по контракту Удмуртии Альберт Кононов, в основном для службы по контракту идут мужчины в возрасте от 30 до 45 лет, однако есть и мужчины старше. «Когда формируем партию, смотрим на профессию, кем служили в армии. В этот раз у нас есть парни, которые в армии были стрелками на машине БМП, связистами, есть водители, плотники»,— сообщил Альберт Кононов.

Отмечается, что в пункт отбора обращаются и женщины, в основном имеющие медицинское образование. При наличии вакантных должностей они также отправляются для оформления контракта.