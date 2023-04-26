«Выкса-фестиваль» пройдет в Нижегородской области с 23 июня по 2 июля

Фестиваль новой культуры в Выксе Нижегородской области проведут в этом году в два уикэнда: с 23 по 25 июня и с 30 июня по 2 июля. Об этом сообщили организаторы «Выкса-фестиваля» (ранее назывался «Арт-Оврагом», проходит под опекой ОМК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ Фото: Андрей Репин, Коммерсантъ

В программу войдут музыкальные концерты, перфомансы, театральные лаборатории, паблик-арт и образовательные проекты. Первый уикэнд откроет выступление инди-музыкантов Lovanda, «Лауд», Pompeya, Favlav и других. Видеоаранжировку для концерта создадут сами выксунцы под кураторством лауреата премии в области современного искусства «Инновация» Жени Ржезниковой.

Во вторые фестивальные выходные на стадионе «Авангард» выступят композитор Олег Гудачев и Московский ансамбль современной музыки. Вторить им будут машины выксунского сообщества «Автозвук».

Для детей во все дни фестиваля будет работать творческий театральный кампус «Мастерские Даниила Хармса». Его резиденты подготовят две постановки.

Тема фестиваля в этом году — «Все включено». «Она подчеркивает миссию проекта, который был создан, чтобы включить Выксу в культурный контекст всей страны, а жителей города – в создание новой культуры и самого фестиваля»,— сообщили организаторы.

Вход на фестиваль бесплатный для тех, кто родился или живет в Выксе. Для остальных стоимость билетов — от 4 тыс. руб.

Подробнее о событии — в интервью Ирины Седых «Давайте разговаривать языком искусства».

Анастасия Еремина