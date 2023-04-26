«В неделе дизайна поучаствовать стараются очень многие»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает, какие проекты представили модные бренды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Bottega Veneta Фото: Bottega Veneta

Только что в Милане прошел очередной Salone del Mobile. И, как обычно, самое интересное для посетителей, если не говорить о профессионалах или тех, кто планирует обставить новый дом, не на самой выставке, а в параллельной программе в городе. Там в неделе дизайна поучаствовать стараются очень и очень многие, модные бренды — не исключение.

Так, иммерсивную инсталляцию Vieni a Vedere Гаэтано Пеше представила Bottega Veneta. Это инсталляция, созданная с использованием смолы и ткани. Пространство в бутике Bottegga на Виа Монтенаполеоне напоминало грот, по случаю бренд представил и специальную серию сумок.

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Еще один связанный с модным домом проект был открыт в неделю дизайна в миланском Teatro Filodrammatici. Это ставший уже ежегодным симпозиум Prada и Formafantasma. В 2023-м темой стало производство отходов и регенерации материалов. Prada Frames объединила дизайнеров, архитекторов, кураторов, ученых, антропологов, производителей, активистов, экспертов в области права и экономики. Все они пытаются переосмыслить концепцию отходов, выйдя за рамки ее экономической конструкции. Дискуссии были жаркими.