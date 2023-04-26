«Свободных участков для строительства домов у воды все меньше»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает, в каких районах Москвы продается больше всего квартир с видом на воду, а также о стоимости квадратного метра в таких проектах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Новые жилые комплексы с собственной красивой набережной популярны у потенциальных покупателей. Вид на воду становится не только важным преимуществом проекта, но и сказывается на стоимости квартир и апартаментов. Сейчас в старых границах города в сегменте первичной жилой недвижимости рядом с набережными представлено более 8,5 тыс. лотов — это около 560 тыс. «квадратов» в 37 новостройках.

Основная часть предложения сформирована новыми объектами бизнес-класса, в которых сконцентрировано более 95% продаваемой площади сектора. На долю комфорт-класса приходится только 13,5%, посчитали аналитики компании «Бон Тон». В экспозиции представлено 32 проекта бизнес-класса, совокупный объем предложения в которых составляет 7,3 тыс. лотов, и пять проектов комфорт-класса — еще 1,3 тыс. лотов.

Больше всего вариантов расположено в трех районах — Даниловском, Покровском-Стрешнево и Хорошево-Мневниках. Самый скромный выбор жилья в Южном Тушино и Донском районе. Что касается цен, то в среднем стоимость квадратного метра в проектах на набережных составляет 425 тыс. руб. при средней стоимости лота 27,7 млн руб.

В разбивке по классам цены такие: бизнес — почти 450 тыс. руб. за метр, комфорт — около 300 тыс. руб. Брокеры отмечают, что проекты на набережных — уникальный продукт, ведь свободных участков, где можно было бы построить новые дома рядом с водой, все меньше. В этом году продажи начались лишь в одном ЖК с прямым выходом к воде.