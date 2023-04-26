«Мы берем на себя повышенные социальные обязательства»

В последнее время все чаще возникают разговоры о корпоративной социальной ответственности в большом бизнесе. Эта концепция предполагает, что компания берется за реализацию общественно важных проектов и выделяет на это серьезные денежные средства. Особое направление — корпоративная социальная ответственность в беттинге. Об этом спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов побеседовал с вице-президентом букмекерской компании «Лига ставок», учредителем благотворительного фонда «Созвездие добра» Ольгой Журавской.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба букмекерской компании «Лига ставок» Фото: Пресс-служба букмекерской компании «Лига ставок»

— По поводу корпоративной социальной ответственности споров немало, есть как ее сторонники, так и критики. Насколько тема социальной ответственности в целом сейчас актуальна?

— Действительно, существует теория так называемого корпоративного эгоизма, когда есть часть людей, которые считают, что основная социальная задача бизнеса — это все-таки приносить прибыль. И еще есть мнение, что непрофильные активности компании ничего хорошего не сулят. Но очень приятно наблюдать, что в последнее время число сторонников корпоративной социальной ответственности в бизнесе и в обществе в целом растет в геометрической прогрессии. Я бы сказала, что некий титанический сдвиг произошел где-то в 2000-х, когда корпоративная социальная ответственность стала не чем-то особенным, а обязательной составляющей крупной и уважающей себя компании. От знакомства с этой темой многие уже перешли к обмену опытом.

Сегодня можно говорить о том, что сформировалось некое сообщество людей, которые занимаются именно направлением корпоративной социальной ответственности в крупном бизнесе. Средний бизнес подтягивается, и даже немало примеров, когда малый бизнес также делает посильные для него проекты. Сейчас на эту тему организовывают очень много конференций, круглых столов, в том числе издательский дом «Коммерсантъ» этой темой активно интересуется, приглашает уважаемых спикеров, представителей крупных компаний. Поэтому это сообщество профессионалов сформировано отчасти людьми, принимающими решения в той или иной компании, зачастую акционерами, причем дальновидными. То есть это отдельное важное направление.

Кстати говоря, согласно исследованиям деятельности Сбербанка, есть прямая взаимосвязь между усилением позиций в корпоративной социальной ответственности и финансовыми показателями. Поэтому этот факт тоже не нужно сбрасывать со счетов. То есть корпоративная социальная ответственность — это не только про имидж, не только про win-win, когда ты что-то делаешь и взамен получаешь какие-то блага. Это все-таки про то, что если правильно выстроена эта система в крупной компании, то это всегда приносит дополнительный доход и увеличивает финансовые показатели.

— Понятно, что большой бизнес — это бренд, это отдельный взгляд на мир. Но я был удивлен, что и МСП тоже интересуются вопросом социальной корпоративной ответственности. То есть многие компании пошли по этому пути?

— Вы знаете, есть немало примеров, когда даже небольшие компании оказывают посильную благотворительную помощь. Допустим, волонтерство или то же pro bono, когда свои профессиональные качества и навыки на безвозмездной основе предлагаются благотворительным фондам или каким-то социальным проектам. Мне кажется, что вообще социальная активность зависит от каждого члена общества. Например, у меня есть хорошая приятельница, которая в учреждения, где нужно надевать бахилы, носит с собой сменную обувь. Это говорит о том, что на самом деле начинать нужно каждому с самого себя. И уже потом это перерастает в какое-то большое общее дело, которое приносит пользу обществу и государству.

— По какому направлению идет компания «Лига ставок»?

— Конечно, корпоративная социальная ответственность всегда должна отвечать миссии, целям, задачам компании. И логично, что «Лига ставок» выбрала направление спорта. Соответственно, наша задача — помочь спорту качественно развиваться, сделать его ярче, интереснее.

— Я так понимаю, это не только поддержка больших лиг и федераций.

— Здесь немаловажно сказать о том, что в 2017 году мы активно поддерживали закон о целевых отчислениях. И сегодня 1,5% оборота букмекерских компаний, согласно закону, отчисляют в пользу российских федераций и лиг. Мы были публичным сторонником этого проекта, потому что для нас действительно важно, чтобы спорт был предметом национальной гордости.

Помимо целевых отчислений, спонсорства федераций, лиг и отдельных спортсменов, мы также берем на себя повышенные социальные обязательства, реализуем программу «Лига добра», где поддерживаем заслуженных ветеранов спорта. Среди них Галина Горохова, Татьяна Казанкина, Никита Симонян — всем известные имена. У нас сегодня более 700 заслуженных ветеранов спорта, и мы очень гордимся и рады, что у нас есть возможность прикоснуться к такому значимому и звездному прошлому национального спорта, взаимодействовать и помогать.

Также среди наших подопечных талантливые дети-спортсмены в трудной жизненной ситуации. Мы их находим или они сами к нам приходят, и мы их поддерживаем, помогаем развивать спортивные таланты, финансируем поездки на соревнования, даже помогаем где-то с экипировкой. Мы очень рассчитываем, что это будут наши будущие чемпионы, уверены, что так и будет.

Кроме того, среди крупных проектов, которые реализует компания «Лига ставок» в области корпоративной социальной ответственности, строительство спортивной инфраструктуры. Мы строим хоккейные корты, футбольные поля, оборудуем залы для занятий физкультурой. И на самом деле это здорово, потому что через спорт мы стремимся иметь здоровую нацию.

— Я не могу не спросить — о каких суммах идет речь, когда мы говорим о помощи?

— Знаете, для кого-то, допустим, рубль — это много, а для кого-то десятки миллионов — это мало. Поэтому как-то не совсем корректно говорить о цифрах. Многие наверняка думают: «А, я бы тоже хотел поучаствовать, чем-то помочь». Но если я назову сейчас сумму, человека это может даже оттолкнуть, потому что он подумает, что это слишком, что это будет песчинка в океане.

Тем не менее, раз вопрос возник, я могу примерно обозначить масштаб. Строительство одного спортивного объекта обходится где-то в несколько миллионов. Плюс 700 ветеранов спорта с 10 т здорового питания в прошлом году, наши дети, талантливые спортсмены. Также компания оказывает поддержку благотворительному фонду «Созвездие добра», у которого более 2 тыс. подопечных детей из детских домов и социальных реабилитационных центров по всей России. Поэтому нетрудно представить примерные объемы финансирования.

— Возникают ли какие-то проблемы с реализацией проектов и программ?

— Давайте я начну с того, кто помогает. Мы находим положительный отклик со стороны государства, со стороны Министерства спорта Российской Федерации, в частности, благодаря их поддержке мы реализовываем программу «Лига ветеранов спорта». Нам оказывают большую помощь депутаты Государственной думы — Леонид Огуль и Николай Валуев. Также нас очень активно поддерживают региональные органы власти, и на самом деле с ними не бывает проблем.

Что касается сложностей, действительно, есть люди, которым корпоративная социальная ответственность не нужна, и в нашей компании такие есть. На мой взгляд, скептицизм возникает от незнания, то есть человек не погружен во все это, ему проще сказать, мол, я это не принимаю, чем разобраться действительно и где-то даже поменять свое решение. Поэтому образовательную работу мы проводим в компании, и это дает свои определенные результаты. Корпоративная социальная ответственность прежде всего подразумевает добровольное участие.

Если говорить о нашей компании, мы действительно берем на себя повышенные социальные обязательства. Как в любом бизнесе, бывают разные времена. И развитие этого направления напрямую связано с успехами компании, здесь мы в одной лодке. И, конечно, важно, чтобы компания имела стабильный доход и процветала.

— Какие у вас планы в дальнейшем? Какие приоритеты?

— Мы смело смотрим в будущее, конечно же, оглядываясь на опыт прошлого. Мы планируем расширять географию — сейчас наши программы действуют в 25 регионах, планируем в этом году присоединить еще три региона. Будем также развивать «Лигу ветеранов спорта», к нам присоединятся новые заслуженные и уважаемые спортсмены. Будем развивать строительство спортивной инфраструктуры: в этом году запланировано шесть объектов в детских домах и социальных реабилитационных центрах. Мы также очень гибкие и всегда быстро реагируем на внешние вызовы. И, конечно же, будем смотреть вокруг на происходящее и идти своей дорогой.