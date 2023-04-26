Суд взыскал с «АВК Групп» 62 млн рублей за сорванную реконструкцию Дворца Чкалова

Нижегородский арбитражный суд постановил взыскать с ООО «АВК Групп», которое не завершило реконструкцию Детского дворца творчества имени Чкалова на улице Пискунова, 61,1 млн руб. необоснованного обогащения и 1,2 млн руб. неустойки. Информация опубликована в картотеке дел.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Иск к «АВК Групп» подало Главное управление капитального строительства Нижнего Новгорода (ГлавУКС). Изначально размер требований составлял 47 млн руб., но по итогам судебной экспертизы сумма увеличилась.

Дворец пионеров является объектом культурного наследия. Контракт на реставрацию здания с «АВК Групп» заключили в 2021 году. Но подрядчик сорвал сроки, и в конце 2021 года договор был расторгнут. В конце 2022 года суд взыскал с Эс-Би-Ай Банка 10,4 млн руб. долга по банковской гарантии и 176 тыс. руб. неустойки за срыв обязательств со стороны ООО «АВК Групп».

В 2023 году на завершение ремонта во Дворце Чкалова выделили 150 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов.

Анастасия Еремина