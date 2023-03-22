На завершение ремонта Дворца пионеров в Нижнем Новгороде выделили 150 млн рублей

В Нижнем Новгороде капремонт поземельного крестьянского банка на улице Пискунова, 39, где расположен Детский дворец творчества, выделили 150 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы по итогам заседания 22 марта. Закончить реставрацию планируется до конца 2023 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Здание является объектом культурного наследия. Реставрировать Дверец пионеров еще в 2021 году начала петеребургская компания «АВК Групп». Однако подрядчик сорвал сроки, контракт с ним досрочно расторгли в конце 2021 года. В декабре прошлого года нижегородский арбитражный суд взыскал с Эс-Би-Ай Банка 10,4 млн руб. долга по банковской гарантии и 176 тыс. руб. неустойки за срыв обязательств со стороны ООО «АВК Групп».

Елена Ковалева