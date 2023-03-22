Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

На завершение ремонта Дворца пионеров в Нижнем Новгороде выделили 150 млн рублей

В Нижнем Новгороде капремонт поземельного крестьянского банка на улице Пискунова, 39, где расположен Детский дворец творчества, выделили 150 млн руб. за счет межбюджетных трансфертов. Об этом сообщили в пресс-службе городской думы по итогам заседания 22 марта. Закончить реставрацию планируется до конца 2023 года.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Здание является объектом культурного наследия. Реставрировать Дверец пионеров еще в 2021 году начала петеребургская компания «АВК Групп». Однако подрядчик сорвал сроки, контракт с ним досрочно расторгли в конце 2021 года. В декабре прошлого года нижегородский арбитражный суд взыскал с Эс-Би-Ай Банка 10,4 млн руб. долга по банковской гарантии и 176 тыс. руб. неустойки за срыв обязательств со стороны ООО «АВК Групп».

Елена Ковалева

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...