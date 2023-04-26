Подрядчик «Озерной гривки» в Ярославле обжаловал включение в реестр недобросовестных

Индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев обжаловал решение Федеральной антимонопольной службы о включении его в реестр недобросовестных поставщиков. Иск подан 7 апреля и размещен в картотеке дел арбитражного суда Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран "Озерная гривка" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля "Озерная гривка" в Ярославле

Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» предприниматель Вадим Арефьев занимался благоустройством общественной территории «Озерная гривка» в Ярославле. Согласно муниципальному контракту, работы должны быть выполнены в 2021 году, а в реальности благоустройство было завершено в ноябре 2022 года. При этом заказчик МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» работы не приняло, а потом расторгло контракт с подрядчиком в одностороннем порядке.

В феврале 2023 года Федеральная антимонопольная служба включила предпринимателя Вадима Арефьева в реестр недобросовестных поставщиков сроком на два года. Сам бизнесмен с решением ФАС не согласился и подал иск на его отмену в арбитражный суд Ярославской области. Рассмотрение иска по существу назначено на 1 июня 2023 года.

Андрей Иванов