В Ярославле не благоустроившего «Озерную гривку» бизнесмена признали недобросовестным

Индивидуальный предприниматель Вадим Арефьев, выступавший подрядчиком по благоустройству общественной территории «Озерная гривка», включен в реестр недобросовестных поставщиков. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского управления ФАС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля Фото: Пресс-служба мэрии Ярославля

Муниципальный контракт на благоустройство был заключен в октябре 2021 года, срок завершения работ по контракту - 1 декабря 2021 года. В реальности благоустройство «Озерной гривки» в Заволжском районе Ярославля было завершено в ноябре 2022 года, но работы не были приняты заказчиком МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ»

«После некачественно выполненных работ, неисполнения предпринимателем в срок контракта, а также поступающими многочисленными жалобами местных жителей Ярославля на некачественную работу, заказчик принял решение расторгнуть с нерадивым подрядчиком контракт»,— пояснили в пресс-службе Ярославского УФАС.

После чего «Агентство по муниципальному заказу» обратилось в антимонопольную службу с заявлением о включении подрядчика в реестр недобросовестных поставщиков.

«В ходе рассмотрения дела установлено, что неисполнение контракта произошло по причине, что подрядчик переоценил свои силы и возможности, ненадлежащим образом определил, имеется ли у него возможность выполнить работы в соответствии с условиями контракта»,— добавили в УФАС.

28 февраля 2023 года подрядчик Вадим Арефьев был включен в реестр недобросовестных поставщиков сроком на 2 года, до 1 марта 2025 года.

Андрей Иванов