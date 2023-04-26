В Ростове началось благоустройство пешеходной зоны в пер. Газетном

Рабочие приступили к благоустройству зоны для пешеходов в пер. Газетном от ул. Красноармейской до ул. М. Горького, сообщает корреспондент «Ъ-Юг» с места событий.
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Ранее «Группа Агроком» сообщала, что на данной общественной территории планируется обновление дорожного покрытия, установка малых архитектурных форм, озеленение и обновление системы освещения.
Сейчас рабочие снимают слои старого асфальта, позже в пешеходной зоне будет уложена дорожная плитка. Весь процесс обновления участка займет пять месяцев.