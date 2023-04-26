Акции Genetico выросли на 40% в первый день торгов после IPO

Акции медицинского центра Genetico на Московской бирже растут в цене на 40% в первый день торгов. По состоянию на 10:24 стоимость акций компании выросла до 25,032 руб. при цене размещения 17,88 руб. При этом по этой бумаге пока нет заявок на продажу.

Genetico, дочерняя компания Института стволовых клеток человека, была создан в октябре 2012 года. Деятельность компании направлена на развитие медицинской генетики и генетических исследований.

Вчера, 25 апреля, Genetico разместил 10 млн акций в ходе IPO на Мосбирже. Цена размещения составила 17,88 руб. В результате размещения 12% своего капитала центр привлек 178,8 млн руб. Это первое IPO российской компании в 2023 году и второе с 2022-го. Это также первое IPO на Мосбирже в этом году.

Подробности — в материале «Ъ FM» «Genetico протестирует IPO».