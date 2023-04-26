Цех, автомастерскую и контору обанкротившегося ПО «Монтажник» продают за 71 млн рублей

Объявлен торги по продаже еще четырех объектов недвижимости, принадлежащих магнитогорскому предприятию-банкроту – АО «Производственное объединение „Монтажник“». Общая начальная цена четырех лотов составляет 71 млн руб. Информация о торгах опубликована на Федресурсе.

Самым дорогим объектом стало административное здание площадью почти 2,5 тыс. кв. м с котельной, наружным газопроводом, газовым хозяйством и половиной доли в праве собственности земельного участка в 5,4 тыс. кв. м. Его начальная цена составляет 29,75 млн руб. Лот стоимостью 27,1 млн руб. включает цех по производству шлакоблоков площадью 3,4 тыс. кв. м, гараж, административно-бытовой корпус в 1 тыс. кв. м, трансформаторную подстанцию и право аренды участка площадью 1,6 тыс. кв. м. За 7,4 млн руб. продается здание конторы (830 кв. м) с правом аренды земли (7,29 тыс. кв. м). Еще один лот с начальной ценой 6,4 млн руб. включает автомастерскую (654 кв. м), половину доли права собственности на трансформаторную подстанцию и линию электропередач к зданию, а также полдоли на участок земли площадь. 5,4 тыс. кв. м

Заявки на участие в торгах принимаются с 1 мая по 7 июня. Аукцион на повышение запланирован на 13 июня. Шаг – 5%.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», на прошлой неделе были объявлены повторные торги по продаже недвижимого имущества ПО «Монтажник», которое находится в залоге у АО «Кредит Урал Банк». Начальная цена составляет 50,9 млн руб. Торги пройдут в открытой форме подачи предложений на понижение цены.

ПО «Монтажник» находится в процессе конкурсного производства с июня 2021 года. В 2017–2018 годах магнитогорская компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска. В 2019 году объект заморозили. В рамках дела о банкротстве предприятия суд рассматривает заявление о привлечении к субсидиарной ответственности по обязательствам должника на сумму 930,5 млн руб. бывшего губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, аффилированность которого с компанией подтверждена в ходе процесса, и его сына Александра Дубровского, владевшего предприятием.