Недвижимость обанкротившегося ПО «Монтажник» выставили на торги за 50,9 млн рублей

Объявлены повторные торги по продаже цехов АО «Производственное объединение „Монтажник“» (Магнитогорска) в рамках дела о банкротстве предприятия. Начальная цена объектов недвижимости составляет 50,9 млн руб. По сравнению с первыми несостоявшимися торгами это на 5,6 млн меньше. Объявление опубликовано на Федресурсе.

В лот входит недвижимость, которая находится в залоге у АО «Кредит Урал Банк». Это ремонтно-строительный цех с трансформаторной подстанцией и электрическими сетями общей площадью 7,7 тыс. кв. м, участок подготовки металлоизделий в 1,9 тыс. кв. м, право аренды земельного участка площадью 19,5 тыс. кв. м. Объекты расположены на улице 9 мая в Магнитогорске. Кроме того, в лот включено движимое незалоговое имущество – один козловой кран и два крана-балки.

Торги пройдут в открытой форме подачи предложений на понижение цены. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от начальной стоимости. Заявки принимаются с 24 апреля по 8 июля. При отсутствии заявок по начальной цене, с 29 апреля стоимость лота снижается на 5% каждые последующие пять календарных дней.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал ПО «Монтажник» банкротом и открыл конкурсное производство в июне 2021 года. В 2017–2018 годах магнитогорская компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Работу финансировал бюджет региона, но в 2019 году строительство заморозили. В рамках дела о банкротстве требования к должнику предъявили более 180 кредиторов на общую сумму свыше 1,8 млрд руб. В ходе процесса суд подтвердил аффилированность ПО «Монтажник» с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Сейчас рассматривается заявление о привлечении экс-главы региона и его сына Александра Дубровского, владевшего компанией, к субсидиарной ответственности по обязательства должника на сумму 930,5 млн руб.