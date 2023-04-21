Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Недвижимость обанкротившегося ПО «Монтажник» выставили на торги за 50,9 млн рублей

Объявлены повторные торги по продаже цехов АО «Производственное объединение „Монтажник“» (Магнитогорска) в рамках дела о банкротстве предприятия. Начальная цена объектов недвижимости составляет 50,9 млн руб. По сравнению с первыми несостоявшимися торгами это на 5,6 млн меньше. Объявление опубликовано на Федресурсе.

В лот входит недвижимость, которая находится в залоге у АО «Кредит Урал Банк». Это ремонтно-строительный цех с трансформаторной подстанцией и электрическими сетями общей площадью 7,7 тыс. кв. м, участок подготовки металлоизделий в 1,9 тыс. кв. м, право аренды земельного участка площадью 19,5 тыс. кв. м. Объекты расположены на улице 9 мая в Магнитогорске. Кроме того, в лот включено движимое незалоговое имущество – один козловой кран и два крана-балки.

Торги пройдут в открытой форме подачи предложений на понижение цены. Для участия необходимо внести задаток в размере 20% от начальной стоимости. Заявки принимаются с 24 апреля по 8 июля. При отсутствии заявок по начальной цене, с 29 апреля стоимость лота снижается на 5% каждые последующие пять календарных дней.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», Арбитражный суд Челябинской области признал ПО «Монтажник» банкротом и открыл конкурсное производство в июне 2021 года. В 2017–2018 годах магнитогорская компания выступала подрядчиком строительства конгресс-холла на берегах реки Миасс в центре Челябинска. Работу финансировал бюджет региона, но в 2019 году строительство заморозили. В рамках дела о банкротстве требования к должнику предъявили более 180 кредиторов на общую сумму свыше 1,8 млрд руб. В ходе процесса суд подтвердил аффилированность ПО «Монтажник» с бывшим губернатором Челябинской области Борисом Дубровским. Сейчас рассматривается заявление о привлечении экс-главы региона и его сына Александра Дубровского, владевшего компанией, к субсидиарной ответственности по обязательства должника на сумму 930,5 млн руб.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...