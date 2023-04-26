Главу петербургской строительной компании задержали по делу о переводе почти миллиарда долларов в Китай

Экономическая полиция задержала 53-летнего бизнесмена и его помощника в Петербурге в рамках расследования по делу о выводе почти одного млрд долларов на счета китайской компании. Об этом 26 апреля стало известно «Фонтанке».

По данным следствия, с 2019 по 2020 год они перевели 876 тыс. долларов фирме из Китая, которая при этом не являлась резидентом РФ. Махинации фигуранты якобы провели через подконтрольную фирму при использовании подложных документов.

В настоящий момент задержанных отправили в изолятор временного содержания.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что СК и экономическая полиция обыскали налоговую инспекцию Ленобласти по делу о взятках.

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