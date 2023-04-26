В Карачаево-Черкесии задержаны семь человек за «пропаганду ценностей криминального мира»

Пресс-служба МВД России сообщила, что полицейские совместно с сотрудниками ФСБ задержали в Карачаево-Черкесии семерых участников экстремистской организации. Они с помощью дронов доставляли в колонии мобильные телефоны.

«Злоумышленники являлись приверженцами идеологии запрещенного в нашей стране движения, пропагандировали ценности и традиции криминального мира», — говорится в пресс-релизе МВД.

При обысках у задержанных нашли свертки с мобильными телефонами, зарядными устройствами и сим-картами, подготовленные для передачи заключенным. Все задержанные арестованы. В отношении них расследуется уголовное дело о создании экстремистской организации (282.2 УК).

17 августа 2020 года Верховный суд РФ признал субкультуру, которую СМИ описывают как «Арестантское уголовное единство» (АУЕ), экстремистской организацией. В Уголовном кодексе за участие в такой организации предусмотрено лишение свободы: максимальная санкция — 12 лет колонии.

Анастасия Ларина