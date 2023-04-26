Туры в Беларусь включили в программу «Башкирское долголетие»

Правительство Башкирии внесло в план мероприятий «Башкирское долголетие» организацию экскурсионных туров в Беларусь. Согласно плану программы, Беларусь в 2023-2024 годах посетят более 2,6 тыс. пенсионеров из Башкирии. Соответствующий указ главы Башкирии Радия Хабирова о внесении изменений в «дорожную карту» опубликован на сайте правовой информации.

Также в два раза, до 2 тыс. человек, увеличено количество участников туристического направления программы на текущий год. Сюда входят однодневные туры, экскурсионно-познавательный туризм по Уфе, занятия декоративно-прикладным искусством. Программа рассчитана на старшее поколение в возрасте от 55 лет.

Ранее сообщалось, что на субсидирование организации туристических поездок пенсионеров из Башкирии в Беларусь потратят 30 млн руб. Средняя стоимость путевки на восемь дней и семь ночей составляет 40 тыс. руб., из которых 25 тыс. руб. должен оплатить участник программы, остальные 15 тыс. руб. компенсируются туропрератору из республиканского бюджета.

Карина Мамаева

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