В Башкирии на субсидирование путешествий пенсионеров в Беларусь потратят 30 млн рублей

На субсидирование организации туристических поездок пенсионеров из Башкирии в Беларусь потратят 30 млн руб. На эти средства планируется отправить в путешествие 2 тыс. человек, сообщил на оперативном совещании в правительстве Башкирии министр предпринимательства и туризма Рустем Афзалов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Средняя стоимость путевки на восемь дней и семь ночей составляет 40 тыс. руб., из которых не более 25 тыс. руб. должен оплатить участник программы, остальные 15 тыс. руб. компенсируются туропрератору из республиканского бюджета. Первая группа пенсионеров отправится в Беларусь в апреле-мае текущего года.

«Программа окажет позитивное влияние на развитие туристической отрасли и сферы гостеприимства, позволит увеличить рост турпотока и скажется положительно на развитии партнерских отношений между нашими странами»,— отметил господин Афзалов.

Карина Мамаева

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