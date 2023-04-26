Двум башкирским гимназиям присвоено имя Муртазы Рахимова

Имя первого президента Башкирии Муртазы Рахимова присвоено двум гимназиям республики: Башкирской республиканской гимназии-интернату №3 в Кумертау и Башкирской гимназии села Мраково Кугарчинского района. Соответствующие постановления правительства опубликованы на официальном интернет-портале.

Гимназия-интернат в Кумертау будет финансировать мероприятия, связанных с присвоением учреждению имени Муртазы Рахимова, за счет собственных средств, а в гимназии в селе Мраково средства выделит бюджет Кугарчинского района. Проконтролировать исполнение постановлений должен министр экономического развития и инвестиционной политики Башкирии Рустам Муратов.

В феврале глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ об увековечивании памяти Муртазы Рахимова, умершего 11 января после продолжительной болезни. Ему было 88 лет.

Майя Иванова

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