Определен порядок взимания платы за проезд по платным дорогам в Башкирии

Правительство Башкирии утвердило порядок взимания платы за проезд по платным дорогам. Документ опубликован на портале правовой информации.

Предусмотрены открытый и закрытый способ взимания платы. При открытом способе пункты оплаты располагаются таким образом, чтобы обеспечить проезд максимального числа транспорта вне зависимости от места въезда и съезда. В этом случае автомобилист будет платить при проезде через каждый такой пункт, вне зависимости от расстояния. При закрытом – только на выезде с платного участка дороги по талону, полученному на пункте выдачи, в зависимости от километража. Возможны фактическая, предварительная и последующая формы оплаты проезда. Фиксацию автомобилей и регистрацию оплаты будет контролировать оператор.

Ранее правительство республики утвердило предельные тарифы: для автомобиля с двумя и более осями, в том числе с прицепом высотой не более 2м, проезд по обычной платной дороге составит 3 руб./км, для автомобиля с тремя и более осями, а также с прицепом высотой более 2,6 м — от 9,5 руб./км. Если платная дорога была построена или реконструирована в рамках концессионного соглашения, минимальная стоимость проезда по ней составит 12 руб/км, максимальный размер платы предусмотрен по искусственному сооружению — 269 руб/км. Конечную стоимость проезда будут устанавливать операторы платных дорог.

В частности, платным будет проезд по строящемуся Восточному выезду из Уфы, соединяющем трассы М-5 и М-7. Общая длина Восточного выезда составит порядка 15 км.

Влада Шипилова

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