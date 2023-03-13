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Проезд по платным дорогам Башкирии составит до 269 рублей за километр

Правительство Башкирии утвердило порядок расчета платы за проезд транспортных средств по платным дорогам в республике. Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Размер платы зависит от категорий транспортных средств, от того, является ли участок трассы отдельным искусственным дорожным сооружением (мост, путепровод, тоннель и так далее) и построена ли дорога в рамках концессионного соглашения.

Максимальный размер платы за проезд по обычной платной дороге для автомобиля с двумя и более осями, в том числе автомобиля с прицепом высотой не более 2м, составляет 3 руб./км, а, если платный участок дороги является искусственным дорожным сооружением — 21 руб./км. Дороже всего обойдется проезд по дороге автомобиля с тремя и более осями, а также с прицепом высотой более 2,6 м — он будет стоить от 9,5 руб./км по обычной платной дороге до 66,5 руб./км по искусственному дорожному сооружению.

Если платная дорога была построена или реконструирована в рамках концессионного соглашения, то минимальная стоимость проезда по ней составит 12 руб/км по трассе и 84 руб/км по искусственному сооружению для автомобиля с двумя осями и прицепом до 2 м. Для автомобиля с двумя осями и прицепом от 2м до 2,6 м плата составит соответственно 18 руб./км и 126 руб./км, для транспорта с двумя осями и прицепом высотой 2,6 м и более — 24 и 168 руб./км соответственно. Больше всего придется заплатить за проезд транспортного средства с тремя осями и прицепом высотой 2,6 м и более по трассе— 38,5 руб/км, и по искусственному сооружению — 269 руб/км.

Майя Иванова

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