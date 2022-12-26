Баскетбольный клуб УГМК стал десятикратным обладателем Кубка России

Женский баскетбольный клуб УГМК стали обладателем Кубка России, обыграв в финале чемпионата БК «МБА Москва» со счетом 75:70. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга. «Почти до самого конца матча команды шли вровень, и только на последних минутах, прибавив в обороне и проведя несколько результативных атак, "лисицы" смогли обеспечить себе победу», — отметили в мэрии.

Для БК УГМК это уже десятый выигранный Кубок России, что является абсолютным рекордом за всю историю проведения соревнований

Напомним, в марте тренерский клуба УГМК возглавил Дмитрий Донсков. На посту главного тренера господин Донсков сменил гражданина Испании Мигеля Мендеса, который руководил клубом с 2018 года.

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