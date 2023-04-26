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Создатели фильма про уральского писателя Владислава Крапивина запустили краудфандинговую кампанию

Режиссер документального анимационного фильма про уральского детского писателя Владислава Крапивина Дмитрий Колобов запустил сбор средства для производства картины. Об этом он рассказал «Ъ-Урал».

«Уже в июле начнется поспродакшн: монтаж саунд дизайн, написание музыки. Это требует очень больших ресурсов, поэтому я решил запустить сбор. Каждый может стать продюсером фильма, увидеть свое имя в титрах, получить постер картины или увидеть фильм раньше всех до премьеры»,– пояснил он.

Напомним, съемки картины проходят в Тюмени, где родился писатель, и в Екатеринбурге, где он жил и работал. Планируется, что премьера фильма состоится 14 октября в Тюмени в день рождения Владислава Крапивина. В Екатеринбурге премьерный показ устроят 13 или 15 октября.

Почетный гражданин Екатеринбурга, Тюмени, Свердловской области Владислав Крапивин публиковал рассказы с 1960 года. В основе его творчества была детская романтика. В мире на разных языках выпущено более 400 изданий книг писателя, среди них «Дети синего фламинго», «Мальчик со шпагой», «Трое с площади Карронад».

Владислав Крапивин скончался на 82-м году в Екатеринбурге 1 сентября 2020 года. Его похоронили на Широкореченском кладбище.

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