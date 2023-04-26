Новосибирский центр ГО и ЧС закупит противогазы на 52,4 млн рублей

«Центр по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности Новосибирской области» объявил тендер по поиску подрядчика на поставку более 20 тыс. противогазов. Начальная цена контракта составляет 52,4 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Заказчик обязан осуществить поставку товаров в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта. Гарантийный срок эксплуатации противогазов должен составлять не менее 12 лет с момента поставки. Товар должен быть также сертифицирован.
В апреле администрация города Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе заказала модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) на территории муниципального округа. Закупка предполагает также поставку оборудования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. Стартовая цена контракта - 105,22 млн руб.