Новосибирский центр ГО и ЧС закупит противогазы на 52,4 млн рублей

«Центр по обеспечению мероприятий в области ГО и ЧС и пожарной безопасности Новосибирской области» объявил тендер по поиску подрядчика на поставку более 20 тыс. противогазов. Начальная цена контракта составляет 52,4 млн руб. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Заказчик обязан осуществить поставку товаров в течение 60 календарных дней со дня заключения контракта. Гарантийный срок эксплуатации противогазов должен составлять не менее 12 лет с момента поставки. Товар должен быть также сертифицирован.

В апреле администрация города Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе заказала модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) на территории муниципального округа. Закупка предполагает также поставку оборудования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. Стартовая цена контракта - 105,22 млн руб.

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Лолита Белова