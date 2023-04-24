Ленинск-Кузнецкий модернизирует системы оповещения населения за 105 млн рублей

Администрация города Ленинск-Кузнецкий в Кузбассе заказала модернизацию муниципальной автоматизированной системы централизованного оповещения населения (МАСЦО) на территории муниципального округа. Закупка предполагает также поставку оборудования и выполнение монтажных и пуско-наладочных работ. Аукцион со стартовой ценой в 105,22 млн руб. назначен на 3 мая.

Согласно аукционной документации, поставка включает 83 комплекса сиренного (20 единиц) и громкоговорящего (63) оповещения стартовой стоимостью от 0,55 млн руб. до 1,53 млн в различном исполнении. Комплексы должны иметь цифровой блок управления запуска сирен. Срок поставки: 47 единиц в 2023 году, 21 — в 2024 и 15 — в 2025 году.

Комплекс сиренного оповещения включает устройство управления сиреной и ее оборудование, устройство должно обеспечивать работу сирены пунктом управления оповещением в Кемерове и пунктом МАСЦО в Ленинске-Кузнецком.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Игорь Лавренков, Кемерово