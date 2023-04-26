Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний за 2022 год

|
|Название компании
|Выручка от услуг ДУ (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Расходы на персонал (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|Чистая прибыль (млрд руб.)
|Изм. за год (%)
|«Альфа-Капитал»
|7,82
|-31,6
|2,87
|-44,1
|1,05
|251,3
|«Первая»
|7,00
|-22,6
|1,55
|16,8
|3,53
|20,6
|«ВИМ Инвестиции»
|4,82
|-33,2
|1,69
|-11,0
|0,99
|-34,2
|«Монетный двор Траст»
|3,25
|—
|0,01
|10,6
|2,59
|0,2
|Группа УК «Регион»
|2,89
|67,0
|0,37
|-11,0
|2,27
|94,7
|«ААА Управление капиталом»
|2,46
|-10,8
|1,17
|42,0
|1,08
|-28,9
|«Лидер»
|2,31
|25,8
|1,14
|16,1
|1,33
|19,8
|«Прогрессивные инвестиционные идеи»
|2,09
|-4,6
|0,36
|0,4
|1,49
|0,1
|«Трансфингруп»
|2,08
|30,3
|0,58
|24,7
|1,19
|52,8
|«ТКБ Инвестмент Партнерс»
|1,98
|-22,4
|0,33
|-20,7
|2,50
|63,9
|УК ФГ БКС
|1,88
|-1,8
|0,53
|1,5
|0,70
|35,2
|«Открытие»
|1,41
|-15,2
|0,36
|2,5
|0,38
|65,8
|«Частные активы»
|1,29
|-20,5
|0,55
|-10,3
|0,24
|-70,9
|«Локо-Инвест Управление активами»
|1,08
|349,1
|0,44
|308,0
|0,46
|582,8
|Группа компаний «Апрель Капитал»
|1,05
|1,7
|0,27
|2,4
|0,56
|6,6