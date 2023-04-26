Финансовые показатели крупнейших управляющих компаний за 2022 год

Название компании Выручка от услуг ДУ (млрд руб.) Изм. за год (%) Расходы на персонал (млрд руб.) Изм. за год (%) Чистая прибыль (млрд руб.) Изм. за год (%) «Альфа-Капитал» 7,82 -31,6 2,87 -44,1 1,05 251,3 «Первая» 7,00 -22,6 1,55 16,8 3,53 20,6 «ВИМ Инвестиции» 4,82 -33,2 1,69 -11,0 0,99 -34,2 «Монетный двор Траст» 3,25 — 0,01 10,6 2,59 0,2 Группа УК «Регион» 2,89 67,0 0,37 -11,0 2,27 94,7 «ААА Управление капиталом» 2,46 -10,8 1,17 42,0 1,08 -28,9 «Лидер» 2,31 25,8 1,14 16,1 1,33 19,8 «Прогрессивные инвестиционные идеи» 2,09 -4,6 0,36 0,4 1,49 0,1 «Трансфингруп» 2,08 30,3 0,58 24,7 1,19 52,8 «ТКБ Инвестмент Партнерс» 1,98 -22,4 0,33 -20,7 2,50 63,9 УК ФГ БКС 1,88 -1,8 0,53 1,5 0,70 35,2 «Открытие» 1,41 -15,2 0,36 2,5 0,38 65,8 «Частные активы» 1,29 -20,5 0,55 -10,3 0,24 -70,9 «Локо-Инвест Управление активами» 1,08 349,1 0,44 308,0 0,46 582,8 Группа компаний «Апрель Капитал» 1,05 1,7 0,27 2,4 0,56 6,6