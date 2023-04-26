Липецкий бизнес-омбудсмен заявил о резком снижении числа проверок предпринимателей

Число административных проверок липецкого бизнеса в 2022 году по сравнению с доковидным 2019-м снизилось в девять раз, с 3034 до 341. Об этом на сессии облсовета сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Александр Бабанов.

Снижение административного давления на бизнес он объяснил прежде всего введенным президентом мораторием на проверки предприятий. Представляя депутатам ежегодный доклад о своей работе, господин Бабанов сообщил, что в 2022-м к нему поступило 327 жалоб и обращений (на уровне 2021 года). В основном они касались налоговых доначислений, взаимоотношений с ресурсоснабжающими организациями, проблемы поиска кадров по рабочим специальностям, нарушения авторских прав.

Всего в Липецкой области по данным на начало 2023 года было зафиксировано около 39 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, из них около 26 тыс. индивидуальных предпринимателей. В этой сфере занято почти 168 тыс. жителей региона. Из них 29 тыс. имеют статус «самозанятых».

Депутат Анатолий Емельянов спросил у уполномоченного, сколько местных предпринимателей попало под мобилизацию. Господин Бабанов пояснил, что руководители предприятий «практически не попали под частичную мобилизацию, такие случаи единичны». По словам бизнес-омбудсмена, в основном призывались рабочие, что привело «к определенному кадровому дефициту».

Владимир Зоркий