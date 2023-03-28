Бизнес-омбудсмены из Черноземья заявили о росте налоговой нагрузки

Одновременно с пленарной сессией рабочей группы совета ЦФО в воронежском Marriott в минувшую пятницу проходила конференция для предпринимателей, бизнес-омбудсменов, корпоративных юристов и представителей банков «Безопасный бизнес». Мероприятия не были связаны друг с другом, но постановка вставших перед их участниками проблем порой пересекалась.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Никита Пауков Фото: Никита Пауков

Так, предпринимателям, преимущественно воронежским, а также экспертам предложили проголосовать за наиболее распространенные, по их мнению, проблемы с развитием бизнеса. Антилидерами, получившими наибольшее количество голосов, из всего 19 пунктов стали «несовершенство нормативно-правового регулирования», «высокая налоговая нагрузка и налоговые платежи», «высокий уровень бюрократии, административной нагрузки, проверки и штрафы». Также в топе были проблемы с доступностью финансовых ресурсов, подключением к энергетической инфраструктуре и с логистикой.

«Цели общества, бизнеса и власти сегодня рассинхронизировались, а у самого бизнеса отсутствует горизонт планирования на долгосрочную перспективу,— перечислял возникшие для отраслей сложности уполномоченный по правам предпринимателей в Курской области Денис Водопьянов.— Безопасность для бизнеса становится первым вопросом, и я имею в виду вопросы привлечения к уголовной, административной и налоговой ответственности. В 2023 году мы уже столкнулись с фактическим увеличением налогов. Одновременно мы видим развитие кадрового голода. Из-за действующей сейчас определенной ситуации профессионалы уходят. Тем компаниям, которые используют импортное оборудование, все еще не хватает комплектующих и запчастей на станки. Оказалось, что параллельный импорт не спасает».

«Наш регион — приграничный, он подвергается актам агрессии с сопредельной территории Украины, поэтому у бизнеса в приграничье возникают специфические проблемы»,— добавил господин Водопьянов.

Бизнес-омбудсмен в Воронежской области Павел Ковалев, выступивший организатором конференции, сообщил о сложностях, возникших у местных предпринимателей с внешнеэкономической деятельностью: «Проблема сложилась системная. С одной стороны, внутри самого государства есть недостатки с таможней. С другой — из-за действующих финансовых и валютных ограничений предприниматели не могут вернуть из-за границы уже отправленные денежные средства». Он также отметил появившиеся «особенности работы» налоговых органов, которые «начинают проверки после любого случая возмещения НДС». Бизнес-омбудсмен пришел к выводу, что в сегодняшней экономической ситуации для бизнеса «отсутствует ясная и действенная программа господдержки». «То, что сегодня происходит, напоминает хаос»,— охарактеризовал господин Ковалев весь спектр проблем, встающих перед предпринимателями.

Сергей Калашников