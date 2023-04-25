В Екатеринбурге открылся 13 Евразийский экономический форум молодежи

Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ) 13 раз открылся в Екатеринбурге с темой «Многополярный мир в фокусе новой действительности». Церемония открытия прошла в МВЦ «Екатеринбург-Экспо». На ней присутствовали ректор Уральского государственного экономического университета (УрГЭУ) Яков Силин, заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков, заместитель полномочного представителя президента в УрФО Борис Кириллов, глава Екатеринбурга Алексей Орлов, митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ)

Фото: Елена Медведева Евразийский экономический форум молодежи (ЕЭФМ)

Фото: Елена Медведева

«На Евразийском экономическом форуме молодежи собрались все те, кто поддерживает нашу страну в период перемен, те, кто ратует за дружбу народов и развитие равноправных отношений во всех сферах, кто думает о будущем мира. Наш ежегодный экономический форум организован для тех, кто строит многополярный и более справедливый мир. От их предложений, проектов и идей будет зависеть развитие нашего государства»,— заявил на открытии организатор форума Яков Силин.

По его словам, форум собрал почти 12 тыс. участников из 79 регионов России и 107 стран мира. На него приехали 75 дипломатов из 43 стран. ЕЭФМ проходит не только на площадке в Екатеринбурге, но и еще на 11 площадках в семи странах мира.

В рамках форума запланировано более 30 открытых лекций, организованы конгрессы инноваторов, управления и права, экономистов и финансистов, предпринимательства и инжиниринга, стратегов, школьников с участием ученых-экономистов и руководителей крупных компаний.

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов выступил в качестве председателя комиссии конкурса прикладных проектов молодых ученых и специалистов города Open the future. Цель конкурса — вовлечь молодое поколение в диалог об идеальном городском пространстве. «Каждый год мы выбираем социально-значимые проекты, авторами которых являются наши молодые люди, чтобы поддержать их финансово и организационно. На данный момент мы уже отобрали 56 социально-значимых проектов, которые совсем скоро получат поддержку администрации города»,— рассказал господин Орлов.

Вчера, 24 апреля, впервые в истории ЕЭФМ прошел медиафорум по проблемам работы СМИ в условиях новой политической, экономической и международной реальности. В нем приняли участие более 40 руководителей СМИ России и зарубежья, а также представители более 20 пресс-служб и СМИ муниципальных образований Свердловской области.

Работа ЕЭФМ завершится 28 апреля.

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Елена Медведева