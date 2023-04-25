В Сочи восстановили поврежденный оползнем водопровод, оставивший без воды жителей 52 улиц

В Сочи ликвидировали прорыв магистрального водовода диаметром 800 мм, который образовался из-за подвижки грунта и оставил без воды жителей 52 улиц в микрорайонах Кудепста, Хоста, Бытха, Мацеста, в с/х «Приморский» и селе Раздольное. Об этом сообщает пресс-служба МУП «Водоканал Сочи».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Водоканала Сочи» Фото: пресс-служба «Водоканала Сочи»

Оползень произошел из-за переувлажнения грунта после частых дождей. В связи с этим на коммуникациях в районе Сухумского шоссе в Хостинском районе произошла авария на водоводе. Работники «Водоканала» расчистили территорию, в том числе от густой растительности, освободили аварийные участки трубопровода из-под масс грунта и произвели сварочные работы.

Сейчас производится наполнение системы водой. Однако из-за обширности территории и активного водоразбора населением на нижних точках местности восстановить подачу воды в полном объеме планируется в течение дня 26 апреля.

Татьяна Ручкина

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