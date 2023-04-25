В Сочи жители трех районов остались без воды из-за крупной коммунальной аварии

В Сочи жители Центрального, Адлерского и Хостинского районов остались без водоснабжения из-за аварии на водопроводе диаметром 800 мм на Сухумском шоссе. Об этом сообщила пресс-служба администрации курорта.
«В распоряжении Водоканала есть весь необходимый запас материалов. Сейчас ведется сброс системы»,— говорится в сообщении.
По данным мэрии, наполнение системы займет до 12 часов. На это время населению предоставят цистерны с питьевой водой, которые в том числе будут направлены к социальным объектам.
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