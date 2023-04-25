В Петербурге запустят два новых автобусных маршрута к новостройкам. Они начнут следовать с 1 мая, сообщили 25 мая в комитете по транспорту.

Новый автобусный маршрут № 221 будет курсировать через станции метро «Пионерская» и «Комендантский проспект» к новостройкам по Парашютной улице и в Парголово. Кроме того, на нем можно будет доехать до Северного кладбища. Рейс будет ходить с интервалом в 15-17 минут с 5:25 до 0:25.

Второй автобус — № 263 — пройдет от Двинской улицы до Авиагородка. Он будет проезжать через новостройки на Парфеновской улице. Интервал движения составит 19-21 минуты с 5:20 до 0:30.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что комитет по транспорту усилит маршруты до петербургских кладбищ. К Южному кладбищу открылся временный экспресс-маршрут № 2М, к Северному — усилили автобусы № 398 и № 397, до крематория — автобус № 138. К Иликовскому и Казанскому кладбищам чаще начали курсировать маршруты № 347 и № 382 соответственно.

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