25 апреля до Южного кладбища Петербурга пустят дополнительный автобус

В праздник Радоницы 25 апреля комитет по транспорту Санкт-Петербурга запустит временный автобусный маршрут № 2М, сообщила пресс-служба ведомства в понедельник, 24 апреля. Также будут усилены регулярные маршруты к другим городских захоронениям.

«К Южному кладбищу открывается временный экспресс-маршрут № 2М "Метро «Московская»—Южное кладбище". Интервал движения составит 10-12 минут»,— говорится в сообщении.

Первый рейс № 2М начнет курсировать в 8:00, последний рейс отойдет от Южного кладбища в 17:00. Чаще во вторник до погребения станут ходить автобусы № 147, № 195 и № 377.

До Северного кладбища усилят автобусы № 398 и № 397, до крематория — автобус № 138. К Иликовскому и Казанскому кладбищам чаще станут курсировать маршруты № 347 и № 382 соответственно.

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