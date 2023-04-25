Девятый отель Bvlgari откроется в Риме

Объявлена дата открытия девятого отеля сети Bvlgari Hotels & Resorts. Оно состоится 9 июня в родном городе ювелирного дома — Риме. Отель расположен на площади императора Августа в пешей доступности от флагманского магазина на виа Кондотти. Проект с ювелирной точностью создан в итальянском бюро ACPV Architects и соединил в себе многовековую историю Римской империи и современный взгляд на роскошь. В здании расположены 114 номеров, включая уникальный Bvlgari Suite на третьем этаже, пять ресторанов и спа-зону площадью 1,5 тыс. кв. м. Визитной карточкой новой звезды в коллекции сети стал ландшафтный проект La Terrazza на крыше, откуда открывается панорамный вид на Вечный город.

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Елизавета Федутинова