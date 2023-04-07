Восьмой отель Bvlgari обосновался в Токио

Открывшийся в японской столице Bvlgari Hotel Tokyo стал восьмым отелем сети Bvlgari Hotels & Resorts. Располагающий 98 номерами и люксами токийский отель расположен на 40–45-м этажах небоскреба Tokyo Midtown Yaesu, из окон которого открывается вид на сады Императорского дворца. Здание находится в пешей доступности от деловых кварталов Нихонбаси и Маруноути, торгового района Гиндза, а также краснокирпичного вокзала Токио.

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Единство итальянского стиля и японских традиций в отделке отеля — заслуга миланской студии ACPV (Антонио Читтерио—Патриция Вьель). Дизайнерам интерьеров удалось соединить изысканный мир итальянского шика и спокойствие Страны восходящего солнца. «Это возможность поделиться итальянским опытом роскоши, дизайна и творчества в непринужденной обстановке, отражающей дух Bvlgari»,— отметил генеральный директор Bvlgari Group Жан-Кристоф Бабен.

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Ленточку вместе с Жан-Кристофом Бабеном разрезали губернатор Токио, посол Италии в Японии и приглашенная звезда — актриса Энн Хэтауэй. Перед гостями выступила итальянская певица Симона Молинари в сопровождении джазового трио, затем последовали экскурсия и дегустация авторского сета от шеф-повара Bvlgari Hotels & Resorts Нико Ромито. Празднование закончилось в баре на крыше отеля с видом на ночной город.

Елизавета Федутинова