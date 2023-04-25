Суд Петербурга начал рассматривать иск об отмене платной парковки

В Горсуде Петербурга начались предварительные слушания по двум заявлениям к комитету по транспорту. Один из истцов просит ввести оплату парковки наличными средствами, второй — отменить постановление комитета.

Речь идет о распоряжении петербургского комитета по транспорту о создании и использовании платных парковочных мест на дорогах Адмиралтейского района. Один из заявителей требует признать документ недействительным с момента его принятия. По его мнению, распоряжение противоречит Гражданскому кодексу «в части равенства участников гражданского оборота и создания беспрепятственного осуществления гражданских прав». Он отметил, что отсутствие возможности оплатить парковку наличными препятствует в осуществлении гражданского права.

Второй истец отметил, что Смольный должен обеспечить компенсацию сокращения числа парковочных мест и создать возможность их оплаты наличными. Он утверждает, что платные парковки должны быть введены не ранее 2029 года, и ссылается на комплексную схему организации дорожного движения.

Ранее «Ъ-СПб» рассказывал, что комитет по транспорту планирует пополнить перечень адресов в зонах платной парковки в Адмиралтейском и Петроградском районах. На некоторых из улиц же изменятся требования.

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