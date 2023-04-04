В Петербурге расширят зону платной парковки

Комитет по транспорту Санкт-Петербурга планирует пополнить перечень адресов в зонах платной парковки в Адмиралтейском и Петроградском районах. На некоторых из улиц же изменятся требования, обратила внимание «Фонтанка».

В обновленный список адресов с платной парковкой в Адмиралтейском районе войдет Парфеновская улица от набережной Обводного канала до Малой Митрофаньевской. В то же время Бородинская улица от Фонтанки до Загородного проспекта будет оплачиваться только по нечетной стороне.

В Петроградском районе расширят платный участок на Большом проспекте П. С. — теперь он будет от Введенской улицы до Каменноостровского проезда (по нечетной стороне) и от Малой Невы до Введенской (по нечетной стороне). Зона на Большой Пушкарской также расширится — от Съезжинской улицы до улицы Воскова. Кроме того, в обновленный перечень будут включены следующие участки улиц — часть Введенской улицы от Большой Пушкарской до Кронверкского проспекта (чётная сторона), Пионерская улица на участке от улицы Новоладожской до набережной Адмирала Лазарева (чётная сторона)

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Ранее «Ъ-СПб» писал, что губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил вице-губернатору Кириллу Полякову увеличить количество парковочных разрешений для многодетных семей.

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