Деньги осели в криптокошельках

Гибралтар заморозит кошельки всех криптобирж. Впрочем, заморозят лишь те цифровые активы, которые связаны с рухнувшей в марте площадкой Globix. В июне прошлого года биржа заблокировала клиентам доступ к их средствам из-за обвала котировок главных электронных монет. Однако после заморозки счетов, как установило следствие, деньги пользователей Globix таинственно перемещались на кошельки других платформ. В итоге было выведено $18 млн, а при банкротстве биржи в марте этого года исчезло еще $25 млн.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Суд подозревает в махинациях гражданина Гибралтара Дамиана Каррераса, который был директором Globix. Следствию удалось установить, на какие кошельки выводились токены, — их и попросили заблокировать, а также предоставить сведения о владельцах активов. Однако не факт, что исполнить это решение удастся, говорит криптовалютный эксперт Павел Комаровский:

«Для пользователя есть два совершенно разных типа криптокошельков — кастодиальные и некастодиальные. Вторые гораздо более надежны. Если ты хранишь на них крипту и знаешь все кодовые слова, то каким-то внешним решением заблокировать твои средства так, чтобы ты не мог ими пользоваться, никто не может.

Но некастодиальные кошельки работают совершенно по-другому — по принципу обычных банков. Человек, условно, кладет крипту в Binance и дальше он ею не владеет напрямую. Он только имеет право рано или поздно получить от Binance эти активы обратно. Вот такого рода кошельки регуляторы могут пытаться блокировать.

Пойдут ли на сотрудничество сами криптоплощадки, будет зависеть от многих факторов, в том числе от того, в какой юрисдикции проходил суд.

Лично для меня Гибралтар не является какой-то юрисдикцией на слуху. Мы знаем, США готовы преследовать разные криптобиржи по всему миру, которые даже не зарегистрированы в Штатах. В принципе, Гибралтар может поступать точно так же.

Естественно, его влияние в мире не такое сильное, поэтому я бы ожидал, что площадки будут не так охотно взаимодействовать именно с Гибралтаром. Но второй вопрос в том, что конкретно указано в решении суда. Если там очевидный случай мошенничества, то я не вижу поводов не сотрудничать. Почему бы не заморозить криптокошельки мошенников?»

Правоохранительные органы уже не в первый раз добиваются от криптобирж блокировки активов. В 2020 году Высокий суд Англии и Уэльса обязал площадку Bitfinex заморозить $850 тыс. пользователя, которого подозревали в мошенничестве. А так ли просто найти злоумышленников на крипторынке и отследить, куда они выводят деньги?

Аналитик Виктор Першиков считает, что инструментов у правоохранителей для этого достаточно: «На самом деле крипторынок уже не такой анонимный, как несколько лет назад. У нас есть крупные проекты, например, компания Chainalysis, которая занимается анализом блокчейн-сетей и расследованиями. Эти организации сотрудничают с правоохранительными органами с целью отслеживания транзакций.

Если активы Globix, допустим, поступили на биржу Binance или на какую-то другую регулируемую площадку, то есть на ее адреса, то, безусловно, она прекрасно знает, к кому эти адреса относятся, если аккаунты верифицированы. Если же они не верифицированы, по этим адресам все равно можно получить довольно много информации».

Благодаря отслеживанию транзакций следствию удалось найти след основателей Globix в Киеве. Недавно СБУ арестовала одного из фигурантов дела о мошенничестве на площадке.

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Иван Хорушевский