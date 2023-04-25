Власти Молдавии планируют добиться соглашения о начале переговоров о вступлении в ЕС в 2023 году

Власти Молдавии надеются, что до конца 2023 года смогут добиться единогласного решения о вступлении страны в Евросоюз. Об этом сообщил спикер парламента Молдавии Игорь Гросу.

«Мы хотим, чтобы Комиссия рекомендовала Европейскому совету начать переговоры с Молдавией о вступлении в ЕС. Наш непосредственный приоритет — добиться единогласного решения о начале переговоров до конца 2023 года»,— сказал Игорь Гросу на конференции спикеров парламентов стран ЕС (цитата по «РИА Новости»).

Господин Гросу отметил, что правительство хочет добиться признания прогресса, которого Молдавия достигла в рамках работы по приближению своего законодательства к стандартам ЕС.

В марте 2022 года президент Молдавии Майя Санду подписала заявку на вступление страны в ЕС. В июне на саммите лидеры стран ЕС одобрили предоставление стране статуса кандидата на вступление в союз. Чтобы вступить в ЕС, Молдавии нужно выполнить девять условий, которые выдвинули в Еврокомиссии.

О ситуации в Молдавии — в материале «Ъ» «Вставай, страна молдавская».

Олеся Павленко