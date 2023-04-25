В Москве заочно арестовали одного из фигурантов дела об убийстве Дарьи Дугиной

Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданина Украины Богдана Цыганенко, которого подозревают в участии в подготовке убийства журналистки и политолога Дарьи Дугиной. Его также объявили в международный розыск.

В суде уточнили, что Богдану Цыганенко заочно предъявили обвинение в убийстве общеопасным способом по мотивам ненависти (пп. «е», «ж», «л» ч. 2 ст. 105 УК РФ). «Постановлением суда от 24 апреля 2023 года в отношении Цыганенко судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его экстрадиции на территорию РФ либо задержания на территории РФ»,— сказано в сообщении пресс-службы (цитата по «Интерфакс»).

Дарья Дугина была убита 20 августа 2022 года. Ее автомобиль взорвался на Можайском шоссе. ФСБ обвинила в организации убийства гражданку Украины Наталью Вовк. Басманный суд ранее заочно арестовал ее.

По версии СКР, Богдан Цыганенко обеспечил Наталью Вовк поддельными документами и автомобильными номерами. Следователи считают, что он также помог ей собрать самодельное взрывное устройство.

Подробнее — в материале «Ъ» «Дарью Дугину пробивали все: и полиция, и убийцы».