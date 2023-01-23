Сергей Бодряков сложил полномочия главы Аксайского района

Глава Аксайского района Сергей Бодряков покинул свой пост, о чем сообщил в своем Telegram-канале. По словам экс-главы, решение связано с переходом на новую работу.

«Работа в Аксайском районе была для меня очень ценным и незабываемым опытом. Я благодарен коллегам, депутатам, лидерам общественного мнения за поддержку и плодотворную совместную работу», — написал Сергей Бодряков.

Напомним, нынешний главой района был избран после отставки Виталия Борзенко, подозреваемого в махинациях с землей и создании ОПГ. Сергей Бодряков не только возглавлял Аксайский район, но и был назначен атаманом Всевеликого войска Донского в ноябре прошлого года.

Анастасия Назарова