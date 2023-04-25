Офис Зеленского предложил выдавать россиянам визы в ЕС в обмен на сбор для Украины

Группа Ермака-Макфола опубликовала новые предложения по ужесточению санкций в отношении России. Помимо предложений по усилению санкционного режима группа порекомендовала снимать санкции с российских чиновников и олигархов за «надлежащее поведение». Кроме того, эксперты предлагают ввести для россиян «сбор на восстановление Украины» для получения европейской визы.

Группа Ермака-Макфола — группа экспертов под руководством руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и бывшего посла США в Москве Майкла Макфола. Эксперты, входящие в эту группу, дают рекомендации по санкционной политике в отношении России после начала военной операции на Украине.

«Четкое руководство относительно того, как быть исключенным из санкционных списков, должно стать важным аспектом санкционной стратегии… Это показало бы, что выход есть, при условии соблюдения некоторых критериев и стимулировало бы указанных лиц к сотрудничеству с органами, которые ввели санкции»,— говорится в документе, который размещен на сайте офиса украинского президента.

Конкретных предложений того, что должны делать россияне, для того чтобы их исключили из санкционного списка, не приводится. Однако в рекомендациях есть пункт, в котором предусмотрена возможность избежать санкций, если человек уволится с руководящей должности, а затем поддержит территориальную целостность Украины в границах 1991 года.

Кроме того, эксперты предложили выдавать россиянам европейские визы в обмен на сбор для восстановления Украины. «Тогда россияне смогут выбирать: оплатить дополнительный сбор и уехать в Рим или не оплачивать его и уехать в отпуск в Минск»,— говорится в документе с предложениями группы экспертов Ермака-Макфола.

В качестве рекомендаций по ужесточению санкционной политики эксперты предлагают снизить уровень потолка цен на российскую нефть с $60 до $45 за баррель, а также ввести блокирующие санкции против десяти российских банков, в том числе против Газпромбанка; против «Алросы» и против «еще тысячи россиян».

Анастасия Ларина