Бывший агроном не смог отменить вину по обрушению Борисоглебского моста

Ярославский областной суд отказал в удовлетворении апелляционной жалобы бывшего заместителя главы Борисоглебского сельского поселения Александра Евдокимова, обвинявшегося в халатности при обрушении пешеходного моста через реку Устье. Об этом сообщили в пресс-службе Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Упавший мост

Фото: Пресс-служба МЧС Упавший мост

Фото: Пресс-служба МЧС

Ранее Ростовский районный суд прекратил уголовное дело в отношении господина Евдокимова в связи с истечением срока давности уголовного преследования. Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль», мост через реку Устье в поселке Борисоглебский обрушился в апреле 2020 года. Следствие считало, что Александр Евдокимов, как зам главы поселения, по должностной инструкции должен был следить за техническим состоянием моста, но не делал этого. И это могло привести к обрушению.

Изначально подсудимый не оспаривал вердикт районного суда, но потом все же подал апелляцию. Бывший чиновник ссылался на акт обследования моста, выполненный перед его реконструкцией и акт демонтажа несущих конструкций моста от ноября 2022 года, выявивший, что выполненная постройка не соответствовала проектной документации. Потому в своей жалобе подсудимый указывал на вину со стороны ООО «Реминдустрия» — подрядной организации, строившей мост в 2015 году, а в 2019 году признанной банкротом.

Также Александр Евдокимов в своей жалобе отметил, что по специальности является агрономом и не обязан обладать специальными знаниями по содержанию мостов. Потому подсудимый и его адвокат предлагали изменить основание для прекращения уголовного дела: вместо истечения срока давности дело предлагалось прекратить в связи с отсутствием вины и состава преступления.

Однако, Ярославский областной суд оснований для этого не нашел. Судебный акт Ростовского районного суда оставлен без изменения, а жалоба защиты — без удовлетворения.

Андрей Иванов