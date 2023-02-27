Ярославская прокуратура требует возместить ущерб за упавший мост

Прокуратура Ярославской области подала иск о возмещении ущерба за упавший мост в поселке Борисоглебский. Информация размещена в карточке дела на сайте Ростовского районного суда и подтверждена пресс-службой Ярославского областного суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МЧС Фото: Пресс-служба МЧС

Ответчиком по иску выступает бывший заместитель главы Борисоглебского сельского поселения Александр Евдокимов. Бывшего чиновника следствие считало косвенным виновником обрушения пешеходного моста в поселке Борисоглебский. Он обвинялся в халатности, но уголовное дело было закрыто Ростовским районным судом в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Как ранее сообщал «Ъ-Ярославль» мост в поселке Борисоглебский Ярославской области упал в апреле 2020 года. Ущерб из-за обрушения моста через реку Устье составил более 18 млн руб. Именно такова сумма возмещения по гражданскому иску, поданному в Ростовский районный суд 16 февраля 2023 года. Истцами выступают региональная прокуратура, администрации Борисоглебского района и Борисоглебского сельского поселения.

Как отметили в пресс-службе Ярославского областного суда, Ростовский районный суд наложил обеспечительные меры на имущество ответчика. Сам иск к рассмотрению пока не назначен. Вынесено определение о подготовке дела к судебному рассмотрению.

Андрей Иванов