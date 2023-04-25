Украинского снайпера осудили за прохожего

Верховный суд ДНР вынес первый приговор украинскому снайперу. Командир отделения снайперов морской пехоты младший сержант Андрей Петренко получил 22 года строгого режима за то, что застрелил жителя Мариуполя для «запугивания мирного населения». По словам самого морпеха, стреляя в невооруженного человека, он не испытывал никакого сожаления, так как считал, что все жители Мариуполя поддерживают спецоперацию и хотят быть гражданами России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Андрей Петренко

Фото: Следственный комитет РФ Андрей Петренко

Фото: Следственный комитет РФ

Суд в Донецке рассмотрел уголовное дело в отношении уроженца Сумской области Украины Андрея Петренко, проходившего военную службу в войсковой части А2802 (36-я отдельная бригада морской пехоты) в должности командира отделения роты снайперов.

Как установил Следственный комитет России, подразделение морпехов, в котором служил Андрей Петренко, с 24 февраля по 12 апреля 2022 года находилось в Мариуполе. В квартире жилого многоквартирного дома на проспекте Металлургов ими был оборудован пост, из которого украинские военнослужащие вели наблюдение за обстановкой и передвижением людей по прилегающим улицам, а также за мостом над рекой Кальчик в направлении завода имени Ильича.

Заступив на пост, Андрей Петренко, вооруженный американской снайперской винтовкой Savage-110ba, обратил внимание на двух мужчин, одетых в гражданскую одежду темного цвета. «В целях демонстрации своего превосходства и запугивания местного населения, по мотивам идеологической и политической ненависти», говорится в материалах дела, Андрей Петренко с расстояния около 800 м выстрелил в одного из них.

От полученного огнестрельного пулевого, проникающего в грудную полость, ранения с повреждением сердца и левого легкого мужчина умер на месте. Его спутник сбежал, стрелять вслед мужчине снайпер не стал.

Согласно показаниям самого Андрея Петренко, которые он дал в присутствии адвоката, на военную службу он поступил по контракту весной 2021 года. На вопрос, почему стрелял в человека, не участвовавшего в вооруженном конфликте, младший сержант дал развернутый ответ.

По версии снайпера, жители Мариуполя еще в 2014 году пытались отделиться от Украины и присоединиться к России, в связи с чем едва ли не поголовно занимают пророссийские позиции и поддерживают специальную военную операцию. В связи с этим, считал младший сержант, они являются противниками украинцев.

На месте происшествия младший сержант Петренко подробно под видеозапись показал, как развивались события, а на допросе не только признал вину, но и сообщил, что готов понести любое наказание.

Винтовку, кстати, так и не нашли. Она закреплена за сослуживцем Андрея Петренко, который был ранен в районе завода «Азовмаш» и госпитализирован.

Блокированное на заводе имени Ильича подразделение морпехов сложило оружие.

В итоге младшему сержанту Петренко было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 356 (жестокое обращение с гражданским населением и применение в вооруженном конфликте запрещенных средств и методов) и п. «л» ч. 2 ст. 105 (убийство, совершенное по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды) УК РФ. В Верховном суде ДНР, куда дело направила Главная военная прокуратура, морпех снова полностью признал свою вину.

Учитывая срок, запрошенный для него военной прокуратурой объединенной группировки войск и сил в Донбассе, Андрей Петренко был приговорен к 22 годам колонии строгого режима. Это наказание стало одним из самых суровых из назначенных украинским военным в ходе конфликта в Донбассе.

Николай Сергеев