Пять белгородских населенных пунктов остались без электричества в результате обстрела ВСУ

Сегодня ВСУ обстреляли село Черемошное Белгородского района Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков. Он отметил, что пострадавших нет, однако снаряды повредили линии электропередачи. В результате временно обесточены пять населенных пунктов: Черемошное, Устинка, Ясные Зори, Бочковка и Ровенек. По словам господина Гладкова, последствия будут устраняться, «как только позволит оперативная обстановка».

Отметим, что сегодня под обстрел ВСУ попал поселок Ленинский Шебекинского горокруга. По информации главы региона, пострадавших также нет. однако повреждены два дома.

С начала СВО и до апреля 2023-го Белгородская область более 2 276 раз попала под украинские обстрелы. В результате обстрелов погибли 30 и были ранены 123 мирных жителя. Были повреждены более 3 267 домовладений и 660 автомобилей.

Что происходит в макрорегионе после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ-Черноземье».

Мария Старикова