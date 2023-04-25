Украина за год увеличила расходы на оборону в девять раз

Расходы Украины на оборону в 2022 году выросли в 9 раз. Еще в 2,5 раза увеличились траты на обеспечение безопасности. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ Фото: Алексей Витвицкий, Коммерсантъ

«В 2022 году мы увеличили расходы на оборону нашей страны в 9 раз по сравнению с 2021 годом. В 2,5 раза увеличились расходы на безопасность»,— написал господин Шмыгаль в своем Telegram-канале. Он добавил, что по итогам года расходы на социальную защиту населения выросли на 25% и на 8% — на здравоохранение.

Денис Шмыгаль дополнил, что правительство Украины смогло профинансировать в полной мере все ключевые расходы бюджета в 2022 году, несмотря «на беспрецедентные вызовы».

По итогам 2022 года экономика Украины снизилась на 30% по сравнению с 2021 годом. Также на 30% сократились налоговые поступления в бюджет страны. Денис Шмыгаль сообщал, что в 2022 году международная поддержка покрыла до 40% расходов бюджета.

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Олеся Павленко