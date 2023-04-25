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Ростовчане собрали 2 тыс. подписей против вырубки деревьев в Кумженской роще

Депутат Наталья Оськина передала в городскую думу Ростова-на-Дону более 2 тыс. подписей жителей донской столицы, выступивших против изменения территориального зонирования Кумженской рощи, которое позволит вырубить часть деревьев для строительства Западной хорды. Парламентарий выступила против внесения изменений в правила землепользования и застройки в ходе 18-го заседания Ростовской-на-Дону городской думы VII созыва.

«Строительство этой дороги лишает ростовчан 1 га городских лесов. Для Ростова — это критично. Компенсационная высадка предусматривается на пустыре в Мясниковском районе»,— прокомментировала Наталья Оськина.

Депутат также рассказала, что против вырубки деревьев выступили 67 участников публичных слушаний и 120 авторизованных через Госуслуги жителей Ростова на портале «Активный ростовчанин».

Депутаты городской думы большинством проголосовали за внесение изменений в ПЗЗ. «Мы отдельно изучим обращения горожан»,— прокомментировала глава Ростова-на-Дону Зинаида Неярохина.

Ранее «Ъ-Юг» писал, что для строительства Западной хорды планируется вырубка 800 деревьев.

Анастасия Назарова

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