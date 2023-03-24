Более 800 деревьев вырубят в Ростове-на-Дону для прокладки Западной хорды

В Кумженской роще, по которой пройдет Западная хорда Ростова, будет вырублено 869 деревьев, сообщает Donnews.ru со ссылкой на министерство транспорта Ростовской области. Взамен власти планируют провести компенсационные высадки 1129 деревьев.

С целью разрешения ликвидации части рощи в Ростове провели публичные слушания. Их задача состояла в выделении из территории Кумженской рощи участка, на котором разрешено строительство (территориальная зона ЛР-2) при выполнении компенсационных насаждений.

«По образуемому земельному участку запланировано прохождение автомобильной дороги»,— цитирует Donnews.ru информацию из документов.

Результаты слушаний будут опубликованы не позднее 7 апреля.

Западная хорда, которую планируют построить в 2025 году, станет последней частью Ростовского транспортного кольца. Строительные работы на объекте стартовали в ноябре прошлого года.

Анастасия Назарова