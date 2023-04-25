Уголовное дело возбуждено после падения вертолета в Волгоградской области

Сотрудники Западного межрегионального следственного управления на транспорте СКР завели уголовное дело по факту крушения вертолета санавиации в Волгоградской области, сообщает пресс-служба федерального органа в Telegram-канале.

В релизе уточняется, что крушение произошло вблизи поселка Ерзовка Городищенского района Волгоградской области. О ЧП стало известно этим утром.

Сотрудники СКР осмотрели место происшествия и тело. Погибшему пилоту было 56 лет. Следователи завели уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Дарья Васенина